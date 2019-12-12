Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Sivasspor maçının geride kaldığını belirterek, "Beşiktaş maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Sivasspor maçının geride kaldığını belirterek, "Beşiktaş maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz" dedi.


Çelikel, Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 yenildikleri Sivasspor maçında iyi işler yapmalarına rağmen mağlup olduklarını belirterek şunları söyledi:


"Sivasspor bu ligin disiplinli ve kompakt oynayan takımlarından birisi. Onlara karşı bölüm bölüm iyi işler yapmamıza rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık. Açıkçası sahamızdaki bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Bu yenilgiyle 7 haftalık yenilgisizlik serimiz son bulmakla birliktelik galibiyet özlemimiz de 5 maça çıktı. Tabi bu maçların ikisinde son dakikada gelen gollerle sahadan beraberlikle ayrıldık. Diğer maçlarda ise aleyhimize verilen hakem kararlarının etkisi vardı. Artık geriye dönüp zaman kaybedecek değiliz. O süreç geride kaldı."


"Özlemi dindirmek istiyoruz"


Önlerinde bulunan Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten Çelikel," Beşiktaş maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Takımımızda Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor. Eren'in malasef sakatlığı ciddi ve öyle görünüyor ki uzun süre aramızda olamacak. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben İstanbul'daki Malatyalıların bu maçta bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Pazar günü oynayacağımız maçta gelsinler takımlarına destek olsunlar. Çünkü onlara ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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