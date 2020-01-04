Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi

6 saat önce

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi, System.String[]

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.


Bu sezon sergilediği performans ve attığı 6 golle takımına büyük katkı sunan Bifouma ile masaya oturan sarı - kırmızılı yönetim Kongolu futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Malatya temsilcisi Bifouma ile yenilenen sözleşmeyi internet sitesinden taraftarlarına, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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