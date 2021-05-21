Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü

Yeni Malatyaspor'lu futbolcular 2020-2021 sezonunda 4 kırmızı kart gördü.
Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 45 puanla 15. sırada noktalayan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Doğu Anadolu ekibinde Hafez Ankaragücü karşılaşmasında, Kubilay Kanatsızkuş Fatih Karagümrük karşılaşmasında, Semih Kaya Gençlerbirliği karşılaşmasında ve Hadebe Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart gördü. - MALATYA
Kaynak: İHA
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