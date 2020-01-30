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Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol...
6 saat önce
Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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