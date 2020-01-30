Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol...

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol..., System.String[]

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:58:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]