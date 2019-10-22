Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı
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Yeni Malatyaspor bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı

15 dakika önce

Ligde 8 hafta sonunda 13 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor bu sezon ilk kez üst üste iki hafta maç kazandı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı, System.String[]

Ligde 8 hafta sonunda 13 puanla 5. sırada yer alan Yeni Malatyaspor bu sezon ilk kez üst üste iki hafta maç kazandı. Malatya temsilcisi çıkışını sürdürerek taraftarının yüzünü güldürdü. Yeni Malatyaspor toplamda kaydettiği gol sayısıyla ligin en golcü takımı durumunda. Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor gol yollarında en verimli sezonunu yaşarken, sarı-kırmızılılar ligde toplamda 18 gol kaydederek yine 18 gol atan Alanyaspor ise birlikte rakiplerini geride bıraktı.


Malatya ekibinde skor yükünü ise 2 futbolcu çekiyor. Denizlispor karşısında 4 gol atan ancak Konyaspor maçını boş geçen Jahovic'in toplamda 7 golü bulunurken, Brezilyalı Guilherme ise attığı 4 golle takımına katkı sundu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 
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