Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

24.12.2020 15:57
Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor hazırlıklarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumuza değil, dekoltenize dikkat ettim Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun         
15:21
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar         
14:49
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı         
14:27
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi         
12:00
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 16:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei