Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor , hazırlıklarına yarın devam edecek

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

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