Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Yenilenme ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Malatya temsilcisi, maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:29
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