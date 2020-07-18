Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yenilenme ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Malatya temsilcisi, maçın oynanacağı Rize 'ye hareket etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

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