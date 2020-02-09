Yeni Malatyaspor çıkış arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor çıkış arıyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek ihtiyacımız olan bir galibiyet. Bir galibiyetle camiamızın da özgüveni yeniden yerine gelecektir.

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Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek ihtiyacımız olan bir galibiyet. Bir galibiyetle camiamızın da özgüveni yeniden yerine gelecektir. Bu anlamda hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı bizim açımızdan oldukça önemli" dedi.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Yeni Malatyaspor'da gözler 22. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına çevrilirken, Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada, yaşadıkları kötü süreci camia olarak birlik beraberlik içerisinde atlatacaklarını söyledi.

Kötü bir süreçten geçtiklerini belirten Hakkı Çelikel, "Evet bize yakışmayacak sonuçlar alıyoruz. Bu bizim alışkın olmadığımız bir durum. Ben camia olarak birlik beraberlik içerisinde hareket ederek bu süreçten çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Tek ihtiyacımız olan bir galibiyet. Bir galibiyetle camiamızın da öz güveni yeniden yerine gelecektir. Bu anlamda hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı bizim açımızdan oldukça önemli. Biz takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah İstanbul'dan kötü süreci noktalamış olarak dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLACAK BİR KONUM DEĞİL"

Çelikel, bulundukları konumun tedirginliğe neden olacak bir konum olmadığını da belirterek, "Bakıldığından aslında birçok takımdan daha iyi bir konumdayız. 3 galibiyetle her şey değişebilir. Bulunduğumuz konum öyle tedirginliğe neden olacak bir konum değil. Ancak buna rağmen bir an önce toparlanıp yukarılara doğru tırmanmamız lazım. Bunun için de en iyi fırsat önümüzdeki Galatasaray maçı" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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