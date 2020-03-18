Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. Malatya ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi.


Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:40 

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