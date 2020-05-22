Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinden geçti.

Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinden geçti. Yapılan test sonuçlarına göre 1 futbolcu ile 1 personelde pozitif bulgulara rastlandı.

Süper Lig ekipleri, antrenmanlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolcular ve kulüp çalışanlarını ikinci kez testten geçirdi. Yapılan test neticesinde 1 futbolcu ile 1 personelde koronavirüs tespit edildi.  Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ile 1 çalışanda koronavirüs testleri pozitif - Son Dakika Spor
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