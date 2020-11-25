Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcuda daha korona virüse rastlanıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da yapılan rutin testlerde 2 futbolcuda daha korona virüse rastlanıldı. Sarı-siyahlı takımda, böylece daha önceki bir oyuncuyla birlikte toplam pozitif sayısı 3'e yükseldi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan rutin korona virüse testleri sonucunda 2 futbolcuda korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Daha önce de bir futbolcuda daha çıkan virüsle birlikte takımda toplam pozitif oyunsu sayısı 3 futbolcu oldu. Söz konusu futbolcuların evlerinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamladı

Öte yandan 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'unda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Bugün yapılan son idmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar, maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Etimesgut Belediyespor karşısında sahaya ligde oynatmadığı oyuncularla çıkması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'un, Etimesgut Belediyespor müsabakasına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Ertaç - Murat, Wallece, Erkan, Zeki - Ahmet, Yusuf, Mustafa Eskihellaç- Kubilay, Umut" - MALATYA