Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha
04.11.2020 14:42
Yeni Malatyaspor'da yapılan rutin korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 2 çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor'da yapılan rutin korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 2 çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 1 futbolcumuz ve 2 personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Testleri pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır" denildi.
Yeni Malatyaspor'da 29 Ekim'de yapılan rutin kontrollerde 2 futbolcuda daha test sonuçları pozitif çıkmıştı. - MALATYA
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