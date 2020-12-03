Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha

Yeni Malatyaspor'da yapılan korona virüs testinde 3 yardımcı antrenörün pozitif çıktığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan rutin Covid-19 testlerinde üç yardımcı antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Testleri pozitif çıkan yardımcı antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya girdikleri öğrenildi. - MALATYA
- Kaynak: İHA
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