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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da 3 puan hesapları

Yeni Malatyaspor'da 3 puan hesapları

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'da 3 puan hesapları, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu sürecin kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Çelikel, "Bu süreçte bizi en çok sevindiren, sakat futbolcularımızın iyileşerek kadroya dahil olması. İttifak Holding Konyaspor maçına iyi hazırlandık. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Lige verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi İttifak Holding Konyaspor maçıyla göstermek istiyoruz. İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 maçı da kazanmayı arzuluyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, iyi bir kadroya sahip olduklarını aktararak, "Ligdeki konumumuzu çok kötü olmamakla çok da iyi görmüyoruz. Puan, konum ve oyun olarak daha üst seviyede olmalıyız. Bunu başaracak güçteyiz. Daha iyi konuma geleceğiz." diye konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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