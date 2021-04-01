Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuda korona virüs çıktı
01.04.2021 15:29
Yeni Malatyaspor'da yapılan korona virüs testinde 4 futbolcuda Covid-19 virüsüne rastlanıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor'da yapılan korona virüs testinde 4 futbolcuda Covid-19 virüsüne rastlanıldığı açıklandı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatayspor'da yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 futbolcuda korona virüs çıktığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımı, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Son Dakika Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı