Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti
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Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti

44 dakika önce

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Afriyie Acquah'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ganalı futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz ile genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği kaydedildi.

Ayrıca Acquah'ın akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin yapılmasıyla muayenelerinin tamamlandığı aktarıldı.

Yeni Malatyaspor, Acıbadem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:34 Kaynak: AA
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