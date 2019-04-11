Yeni Malatyaspor'da Alanya Maçı Hazırlıkları Sürüyor
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Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 28.haftasında Pazar günü 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:10 Kaynak: İHA
, Spor Toto Süper Ligin 28.haftasında Pazar günü 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor
ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Sezonun ikinci yarısında istediği performansı bir türlü ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Kısa pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra taktik çalışması yaptı. - MALATYA
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