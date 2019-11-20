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Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle bir araya geldi
6 saat önce
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ile takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, İnönü Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ile takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, İnönü Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada söyleşiye dair şu bilgiler verildi:
"Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve futbolcumuz Eren Tozlu bugün İnönü Ortaokulu'nda minik taraftarlarımızla bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği soruları sorup cevap bulduğu program, imza ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Okul müdürü Mustafa Mercan başta olmak üzere tüm öğretmen ve bizler gönülden kucaklayan minik taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." - MALATYA
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