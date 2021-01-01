Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü karşılaşmasında 2 önemli eksik

Yeni Malatyaspor'da, sarı kart cezalısı olan Acguah ve Adem Büyük yarın deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor'da, sarı kart cezalısı olan Acguah ve Adem Büyük yarın deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Erzurumspor'a yenilen Yeni Malatyaspor'da takımın iki önemli oyuncusunun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nu farklı arayışlara itti. Deneyimli teknik adamın Ankaragücü karşısında Acguah'ın yerine Zeki'ye Adem'in yerine ise Lukoki'ye şans vermesi bekleniyor. Takımda ödemelerin bir kısmının yapılmasıyla morallerin düzeldiği öğrenilirken, futbolcuların Ankaragücü karşısında galip gelerek geçen haftaki yenilgiyi unutturmayı hedefledikleri ifade ediliyor. Ankaragücü maçının son çalışmasını kendi tesislerinde yapan Yeni Malatyaspor, öğleden sonra gittiği başkentte maç saatini beklemeye başladı. Ankaragücü - Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. (Bahadır Aytekin/İHA)

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