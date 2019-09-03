Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 3. haftasını Alanyaspor yenilgisiyle kapatan Btc Turk Yeni Malatyaspor'da verilen milli maç arasına rağmen hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın milli ara izni vermediği sarı-kırmızılı oyuncular Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda Alanyaspor karşısında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise normal program doğrultusunda çalıştı. Morallerin bozuk olduğu çalışmaya sakatlığının tedavisi devam eden Gökhan Töre katılmadı. Töre'nin önümüzdeki haftadan itibaren düz koşulara başlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 4. hatasında oynayacağı Ankaragücü maçına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)