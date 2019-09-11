Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

35 dakika önce

Süper Lig'in ilk 3 haftalık bölümünde 3 puan toplayan BTC Turk Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in ilk 3 haftalık bölümünde 3 puan toplayan BTC Turk Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor.


Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 maçtan ikisini kaybederek taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, telafi gözüyle baktığı Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, kötü gidişatı noktalamaları gerektiği, bunun için önlerinde bulunan maçın bir fırsat olduğunu söyledi.


Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Fofana'nın Pazar günü oynanacak maçta forma giyemeyecekleri belirtildi.


Sakatlıkları düzelen Chebake ve Murat Yıldırım ise görev verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekler.


Süper Lig'in 4. haftasındaki Ankaragücü - BTC Turk Yeni Malatyaspor müsabakası Pazar günü 17.00'de oynayacak. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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