Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü mesaisi yarın başlıyor

Süper Lig'in ilk 3 haftalık bölümünde 3 puan toplayan BTC Turk Yeni Malatyaspor'da milli maç arasında futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın başlanacak.



Sergen Yalçın yönetiminde ligde 2 haftalık süreçte yenilgi alan ve taraftarı üzen sarı-kırmızılılar, bu kayıpları unutturmak için ligin 3. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasında 3 puan hedefliyor.



Malatya temsilcisinde Gökhan Töre ve Fofana'nın sakatlıkları bulunuyor. İki futbolcunun da Pazar günkü Ankaragücü maçına yetişmesinin zor gözüktüğü ifade edildi.



Lige Başakşehir galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra art arda 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, taraftarının gönlünü sezonun ilk deplasman galibiyetiyle almak istiyor.



Süper Lig'in 3. haftasındaki Ankaragücü - BTC Turk Yeni Malatyaspor müsabakası Pazar günü 17.00'de oynayacak. - MALATYA