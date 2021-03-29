Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı tamamlandı

Milli maç arasında Antalya'da 5 günlük kampa giren Yeni Malatyaspor, buradaki çalışmalarını tamamladı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, milli maç arası nedeniyle Antalya'da 5 günlük kampa girdi. Burada hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kampın sona ermesi ile kente dönen futbolcular, bir günlük iznin ardından çarşamba günü top başı yapacak.

Ligde 10 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz, önlerindeki her maçın önemli olduğunu belirterek, hedeflerine ulaşmaları için galibiyet serisi yakalamak zorunda olduklarını ifade etti.

Kadro olarak iyi bir ekibe sahip olduklarını da aktaran Buz, takımda gördükleri bazı eksikleri tamamlayarak bu hafta deplasmanda oynayacakları Başakşehir mücadelesiyle yükselişe geçmek istediklerini dile getirdi.

(İHA)