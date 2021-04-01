Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarına Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.