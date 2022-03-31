Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

31.03.2022 16:48
Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

4 Nisan Pazartesi günü saat 20: 30'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-siyahlı ekip, ligde 20 puanla son sırada yer alırken, İstanbul ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü ise 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki ekip şu ana kadar 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Başakşehir'in 6 galibiyeti, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

(Numan Güder-İHA)

Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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Kaynak: İHA

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