Yeni Malatyaspor'da, Başakşehir mesaisi sürüyor - Son Dakika

Süper Lig 'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar yağmur altında devam etti.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatan sarı-siyahlılar, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Sumudica nezaretinde bu hafta sonu sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Yağmur altında başlayan antrenmanda Kasımpaşa maçı öncesi sakatlanan Sadık Çiftpınar takımdan ayrı çalışırken, futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sumudica'nın gelişi ile birlikte üst üste iki galibiyet alan sarı-siyahlılarda son hafta alınan Kasımpaşa yenilgisi ile ligde alt sıralara düşüldü. Ligde 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Malatya temsilcisi topladığı 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

(Numan Güder/İHA)