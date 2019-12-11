Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları devam ediyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürerken, kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam bazı oyunculara uyarıda bulundu. Isınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışmanın yapıldığı antrenmana çapraz bağ sakatlığından dolayı ameliyat olacağı açıklanan Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan Fabien Farnolle katılmadı.


Eren Tozlu'nun ameliyatının ardından en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Beşiktaşlı futbolu bıraktı, yazılımcı oldu!
Kayserispor'a "kadın eli" değdi Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
23:29 Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" - Spor
23:26 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması - Spor
23:22 Eczacıbaşı VitrA, dünya ikinciliğini kutladı - Spor
23:18 Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum - Spor
23:12 Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:41 Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:34:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]