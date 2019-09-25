Son Dakika Haberleri: Yeni malatyaspor'da bifouma ve töre bireysel idmanlara başladı
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Yeni malatyaspor'da bifouma ve töre bireysel idmanlara başladı

1 saat önce

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni malatyaspor'da bifouma ve töre bireysel idmanlara başladı, System.String[]
Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin 5'inci haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı.
SAKAT OYUNCULAR AYRI ÇALIŞTI
Sarı kırmızılı takımda Trabzonspor maçında sakatlanan ve Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen Gökhan Töre, yurt dışındaki tedavisinin ardından fizik ve kuvvet çalışmalarına başlamıştı. Töre, antrenman öncesi fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Bireysel idmanlara başlayan Töre'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği bildirildi. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sağ kasın adalesinden sakatlanan Thievy Bifouma da antrenman esnasında takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Bifouma'nın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Futbolcular
Sergen Yalçın'dan detay
Gökhan Töre ve Bifouma'dan görüntü
Genel ve detay görüntüler


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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