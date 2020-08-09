Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı 13 futbolcuyla başlıyor

Yeni sezonun eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olması nedeniyle hazırlık ve transfer sürecinin sıkıştırılmış bir takvimde gerçekleşeceğini göz önünde bulunduran Malatya temsilcisi, transfere yoğun mesai harcıyor.

Malatya ekibinde anlaşmaya varılan 3 futbolcunun Bolu kampına katılacakları belirtildi.

Kamp çalışmalarını iki etaplı olmak üzere startını bu hafta verecek olana Yeni Malatyaspor ilk etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek. 10 futbolcusu ile sözleşmesi sona eren Yeni Malatyaspor'un mevcuttaki futbolcular ve yeni transferlerle birlikte 13 futbolcuyla kampa başlayacağı öğrenildi.

Bu arada sarı siyahlı yönetimin teknik direktörlük için Hikmet Karaman ile devam etmeyeceği, yeni bir isimle yola devam edeceği konuşuluyor.