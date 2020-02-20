Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine

8 saat önce

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in Galatasaray maçında sahaya sürdüğü kadrodan memnun kaldığı, bu haftaki Antalyaspor maçına da aynı kadroyu sürmeyi planladığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine, System.String[]

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in Galatasaray maçında sahaya sürdüğü kadrodan memnun kaldığı, bu haftaki Antalyaspor maçına da aynı kadroyu sürmeyi planladığı ifade edildi.


Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş futbolcularını bu haftaki kritik Antalyaspor maçı öncesi zihinsel olarak iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor. Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kemal Özdeş'in takımına felsefesini yerleştirmek için sistem çalışmalarına yoğun mesai harcadığı, önlerinde bulunan Antalyaspor müsabakası öncesinde rakibin artı ve eksileri üzerinde analizler yaptırdığı belirtildi.


Özdeş'in Galatasaray maçında sahaya çıkan kadronun performansından memnun kaldığı ve Antalyaspor müsabakasına da aynı kadroyla çıkmayı planladığı bildirildi. Özdeş'in sakatlığı süren Fofana'yı durumuna göre 11'de ya da ikinci yarıda kullanacağı, başarılı futbolcuya kendisini kafa olarak hazırlaması talimatı verdiği ifade edildi.


Deneyimli teknik adamın Galatasaray maçında orta sahada görev verdiği Remi Walter ve sol bekte şans tanıdığı Karim Hafez'e de yine 11'de şans tanıyacağı belirtiliyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt
Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:20:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]