Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un yabancı futbolcusu Arturo Mina, oğlunun yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un yabancı futbolcusu Arturo Mina, oğlunun yüksekten düşme sonucu yoğun bakıma alınmasıyla büyük üzüntü yaşadı.


Başarılı futbolcunun minik oğlu Darius Ekvador'da evinin ikinci katından düşerek yaralandı. Yoğun bakıma alınan Darius'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Apar topar ülkesine giden Mina, Ç. Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.


Sarı kırmızılı Kulüp tarafından konuya ilişkin şu bilgi verildi:


"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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