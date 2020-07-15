Yeni Malatyaspor'da Ç.Rizespor mesaisi sürüyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Ç.Rizespor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken averajla küme düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken averajla küme düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde Nurettin Soykan Tesislerinde tam kadro yapılan antrenmanda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Geçen hafta Beşiktaş karşısında oldukça kritik bir yenilgin alan Malatya temsilcisi, Rizespor ile olmak ya da olmamak anlamı taşıyan zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Hikmet Karaman, önlerinde bulunan final niteliğindeki 2 maçı da kazanmaktan başka yollarının bulunmadığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Ç.Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Ç.Rizespor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor
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