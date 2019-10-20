Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Chaaleli dışında eksik yok! Rakip Konyaspor...
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Chaaleli dışında eksik yok! Rakip Konyaspor...

Yeni Malatyaspor'da Chaaleli dışında eksik yok! Rakip Konyaspor...

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Yeni Malatyaspor'da Chaaleli dışında eksik yok! Rakip Konyaspor..., System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.


Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını mutlu eden Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 mağlup oldu.


Ardından MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, Yukatel Denizlispor karşısında 5-1 galip geldi.


Geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor karşısında galip gelerek, üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.


Malatya ekibinde kart cezalısı Ghaylen Chaaleli, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.


Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Malatya, Konya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:35 
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