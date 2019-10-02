Yeni malatyaspor'da denizli maçı hazırlıkları sürüyor

Adis Jahovic: Herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz





"Herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz"





Robin Yalçın: Evimizde 3 puanı almak istiyoruz





"Evimizde 3 puanı almak istiyoruz"





Taha AYHAN/ MALATYA, - Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-siyahlı ekipte, antrenman öncesinde golcü Adis Jahovic ve Robin Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan Adis Jahovic, Yukatel Denizlispor karşılaşmasını çok iyi bir sonuçla tamamlayacaklarını ifade etti. Antalyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Jahovic, "Psikolojik olarak şuan düşme zamanı değil. Şuanda karakterlerimizi sahaya koymanın zamanı geldi. Önümüzde önemli bir Denizlispor maçı var. Futbolda takibi ki mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet var. Üç sonuçlu bir oyun ama bizim düşmememiz gerekiyor. Şuan psikolojik olarak yukarı çıkış yapmalıyız. Biz böyle karakterli bir takıma da sahibiz. Şuanda Denizlispor maçına hazırlanıyoruz. Çok iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

"HERKESİN HERKESİ YENEBİLECEĞİ BİR LİGDE OYNUYORUZ"

Ligde geçen seneye göre farklı bir durum izlediklerini kaydeden golcü oyuncu, "Eskiden dört tane takım vardı, onlar zirvedeydi. Artık herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz. Çok kaliteli takımlar var. Artık her maç eşit derecede önemli olacak. Sadece dört büyüklerle oynarken konsantrasyonuzun yüksek olması gerekmiyor. Herkesle oynarken öyle olması lazım. Çünkü ufak hatalar maç kaybettiriyor. Nitekim bunu da gördük. Onun için bu 3,5 senede benim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de gözlemlediğim görüşlerim bu" şeklinde konuştu.

Ligde bu sezon geride kalan altı haftada sadece Antalyaspor maçında gol atamadıklarını anımsatan Jahovic, "Futbolda tabi ki böyle şeyler de olacak" dedi.

Jahovic, bir gazetecinin 'eksik oyuncular sizi etkiledi mi?' sorusuna, "Tabi ki Gökhan'da, Fofana'da, Bifouma'da önemli oyuncular. Bu oyuncular çok büyük katkı veriyorlar. Ama onların yerinde oynayan arkadaşlarımızda o kadar katkı veren oyuncular. Yarın benim yerimde başka birisi oynayacak ya da bu tür rotasyonlara sürekli gideceğiz. Her oyuncunun eksikliği tabi ki bizim için önemli. Herkesin burada olması farklı olurdu. Ama puan kayıplarını ona bağlamamak lazım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Gol atamayacağımız maçlarda oluyor. Şimdi Denizlispor maçında gol atıp, gol yemeden karşılaşmayı bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ROBİN YALÇIN: EVİMİZDE 3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Robin Yalçın ise Yukatel Denizlispor karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini söyledi. Yalçın, Antalyaspor karşısında çok kötü bir futbol oynadıklarını ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti. Yalçın, sezonun en kötü maçını Antalyaspor karşısında oynadıklarını kaydederek, "Kaybettik ama önümüze bakacağız. Cuma günü Yukatel Denizlispor ile önemli bir maç oynayacağız. İnşallah o maçta 3 puanı alırız" diye konuştu.

Ligde şuana kadar 7 puan topladıklarını anımsatan Robin Yalçın, "Çok sıkıntımız yok. Denizlispor karşısında hedefimiz 3 puan almak. Cuma günü oynayacağımız maç bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşısında cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Arturo Mina'nın forma giyemeyeceklerini ifade eden Robin Yalçın, "Zaten çok opsiyonumuz yok. Ama savunma sadece stoperde değil. Biz, takım olarak savunma yapıyoruz. Takım olarak ofansif oynuyoruz. En önemlisi birlikte hareket etmek istiyoruz. İnşallah cuma günü de taraftarımız için 3 puanı alacağız. Denizlispor karşısında birlikte mücadele edeceğiz. Yüzde yüz 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

"EVİMİZDE 3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Yukatel Denizlispor'un lige iyi başladığını kaydeden Yalçın, "Biz zorlu maçlara çıktık. Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ile oynadık. Denizlispor belki buraya 1 puan için gelecek ama kendi evimizde 3 puanı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.