Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve gol çalışmasıyla devam etti. Antrenman,Yukatel Denizlispor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın katılmadığı idmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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