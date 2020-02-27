Yeni Malatyaspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor

7 saat önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Kemal Özdeş çift kalede hata yapan oyuncularını sık sık uyardı. Öte yandan Malatya temsilcisinde tedavisi devam eden Chebake ve Bifouma'nın hafta sonu oynanacak maça yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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