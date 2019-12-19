Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu ameliyat oldu - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un çapraz bağ sakatlığı yaşayan futbolcusu Eren Tozlu özel bir hastanede ameliyat oldu.

Golcü futbolcu Eren Tozlu, çapraz bağ sakatlığından dolayı özel bir hastanede Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Tozlu'nun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Eren Tozlu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1 gole imza attı.

(İHA)