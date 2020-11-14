Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor dört günlük iznin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Malatya'da toplandı.

Takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yapacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.