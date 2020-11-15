Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları

15.11.2020 14:11
Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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