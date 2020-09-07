Yeni Malatyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.