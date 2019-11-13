Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Göztepe müsabakasının ardından futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Göztepe müsabakasının ardından futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Sakatlıklarından dolayı ligin 11. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyen Moryke Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Thievy Bifouma'nın da takımla birlikte çalışmalara başlayacakları açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da 3 günlük izin yarın bitiyor. Göztepe maçının ardından 3 gün izin yapan takım, yarın hazırlıklarına başlayacak. Sakatlıkları bulunan isimlerden Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Bifouma da takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Bifouma ve Rahman'ın alt adale, Fofana'nın ise kasığından sakatlığının bulunduğu, 3 futbolcunun da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada izin yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının ilk çalışması için yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanacak.

18 puanla 7. sırada bulunan ve ilk 5 sıra için mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe müsabakasına farklı bir gözle bakılırken, yönetimin de bu maç için farklı bir prim sistemi uygulayabileceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da bu zorlu karşılaşma öncesinde kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in sakatlığı korku yarattı! Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen adam pişman olduğunu söyledi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları yarın başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]