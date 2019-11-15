Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'de 11 hafta sonunda topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında sahasında oynanacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'de 11 hafta sonunda topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında sahasında oynanacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, zor ya da kolay maç ayrımı yapmadıklarını söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Antrenmana izinli olan futbolcular katılmadı.

Kaburgasındaki kırık nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Chaalali çalışmada yer almazken, diğer sakat oyuncular Fofana'na ve Rahman'ın ise bireysel olarak çalışacakları belirtildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

"ZOR YA DA KOLAY MAÇ AYRIMI YAPMIYORUZ"

Bu arada takımdaki son durumla ilgili olarak açıklamada bulunan Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Fenerbahçe maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Hazırlıklarının sürdüğünü belirten Pilten, "Milli ara sakat oyuncularımızın iyileşmesi bakımından iyi oldu. Sakatlıklarından dolayı bizden ayrı kalan arkadaşlarımızın son durumları iyi görünüyor. Ligdeki konumumuz itibariyle zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok. Önümüzdeki bütün maçları kazanmaya talibiz. Bu kalite takımımızda var" diye konuştu.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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