Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber

6 saat önce

Süper Lig'de oynadığı son maçta İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber, System.String[]

Süper Lig'de oynadığı son maçta İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine yeniden başladı.


Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.


Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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