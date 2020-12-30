Yeni Malatyaspor'da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı

30.12.2020 16:07
Yeni Malatyaspor'da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı, System.String[]

Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan ödeme krizi tatlıya bağlanınca, Yeni Malatyaspor'da da futbolcuların alacakları ödenmeye başlandı.

Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan ödeme krizi tatlıya bağlanınca, Yeni Malatyaspor'da da futbolcuların alacakları ödenmeye başlandı.

Süper Lig'de aylardır devam eden yayıncı kuruluş krizinin çözülmesiyle birlikte kulüplerin hesaplarına yayın gelirlerinden hak edişleri yatmaya başladı. Federasyondan alacağı olan kulüplerden Yeni Malatyaspor da bu gelişme üzerine futbolcu alacaklarını ödemeye başladı.

Ödemelerin Ankaragücü ile ligin 16. haftasında deplasmanda oynanacak müsabaka öncesinde futbolculara adeta doping etkisi yaptığı belirtilirken, özellikle yabancı oyuncuların bu durumdan oldukça memnun oldukları öğrenildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenman ile başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen çalışmaya tüm futbolcuların katıldığı belirtildi. Malatya ekibinde sarı kart cezalıları Adem Büyük ile Acguah, Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

(Bahadır Aytekin/İHA)

Yeni Malatyaspor'da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı - Son Dakika Spor


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