Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Thievy Bifouma antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ise takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:21 Kaynak: AA
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