Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

39 dakika önce

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi kısa bir toplantı yaparak futbolcularını Ankaragücü maçında alınan galibiyetten dolayı kutladı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik antrenmanla çalışmalarını tamamladı.


Malatya temsilcisinde sakatlığından dolayı Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fofana da bireysel idmanlara başladı. Arka adalesinde yırtık bulunan ve takıma dönüşü için 6 haftalık süre gereken Gökhan Töre ise İspanya'da tedavisine devam ediyor.


Btc Turk Yeni Malatyaspor, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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