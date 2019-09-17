Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi kısa bir toplantı yaparak futbolcularını Ankaragücü maçında alınan galibiyetten dolayı kutladı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik antrenmanla çalışmalarını tamamladı.



Malatya temsilcisinde sakatlığından dolayı Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fofana da bireysel idmanlara başladı. Arka adalesinde yırtık bulunan ve takıma dönüşü için 6 haftalık süre gereken Gökhan Töre ise İspanya'da tedavisine devam ediyor.



Btc Turk Yeni Malatyaspor, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MALATYA