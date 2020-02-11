Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.


Tedavileri süren Gökhan Töre, Hadebe ve Fofana'nın düz koşu yaptığı antrenmanda Kemal Özdeş fırtınası esti. İstediklerini yapamayan oyuncuları sert şekilde uyaran Özdeş, yelekli takımda da sık sık değişikliğe giderek forma rekabeti konusunda mesaj verdi.


Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Orduzu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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