Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı

6 saat önce

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 8 maça taşıdı.

Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı, System.String[]

Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 8 maça taşıdı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Özdeş ile çıkılan 5 maçtan da puansız ayrılarak kötü gidişini bu süreçte de sürdürdü. Oynadığı son 14 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 8 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 13. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 14 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 24 gol gördü.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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