Yeni Malatyaspor'da, Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Fed:

Ligden kim düşerse düşsün yazık olacak. Sıradan bir yıl değil olağanüstü olayların yaşandığı bu yılda herhangi bir takımın düşmesi haksızlık olur. Biz evden çıkıp ise gidemiyoruz futbolculara çıkın ve hiçbir şey olmamış gibi oyun oynayın deyip üstüne üç takımın ligden düşmesi acımasızlık olur. Bu yıla özgü olarak ligden düşme olmamalıdır.